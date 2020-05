Der SK Rapid Wien muss einige Wochen auf Talent Lion Schuster verzichten: Der 19-jährige Eigenbauspieler, der im September 2019 beim Cup-Krimi gegen Red Bull Salzburg sein Debüt in der Kampfmannschaft der Hütteldorfer gefeiert hatte, zog sich bei einem Waldlauf in seiner Freizeit einen Bruch des linken Mittelfußknochens zu. Das gibt Rapid Wien am Samstag in einer Aussendung bekannt.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media