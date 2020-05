Nur wenige Tage nach der Vertragsverlängerung mit Dardan Shabanhaxhaj konnte der SK Sturm Graz ein weiteres Eigengewächs langfristig an sich binden. Sebastian Zettl unterzeichnet einen Profivertrag, der bis 2022 läuft. Der 19-Jährige durchlief sämtliche Ausbildungsstufen beim SK Sturm und war zuletzt fixer Bestandteil der SK Sturm Graz Amateure in der Regionalliga Mitte.

„Natürlich bin ich happy über meinen ersten Profivertrag"

„Sebastian Zettl war mit sechs Toren und vier Assists maßgeblich an der erfolgreichen Saison unserer Amateure beteiligt. Seine fußballerischen Qualitäten in Kombination mit seiner vorbildlichen Einstellung haben ihn so weit gebracht. Ich freue mich, dass er gemeinsam mit uns seinen Ausbildungs-Weg weiter geht“, wird Geschäftsführer Sport Andreas Schicker in einer Aussendung zitiert.

Sebastian Zettl selbst sagt nach seiner Unterschrift: „Natürlich bin ich happy über meinen ersten Profivertrag. Wir haben mit den Amateuren eine hervorragende Saison gespielt, schade dass wir aufgrund des Corona-Virus die Saison nicht zu Ende bringen konnten. Es gilt aber nach vorne zu schauen und diese Chance nun zu nutzen.“

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller