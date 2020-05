Es waren durchaus gute Neuigkeiten, die Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler am Montagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz verkündet hat. Angesprochen auf einen möglichen Restart der Tipico Bundesliga zeigte sich Kogler sehr optimistisch und verriet neue Details. „Wir von der Bundesregierung - beginnend beim Gesundheitsministerium - gehen so vor, dass wir hier so viel wie möglich zulassen wollen und da schaut es, denke ich, ganz gut aus“, schildert der Sportminister.

„Ich darf berichten, dass heute Schlussgespräche stattfinden“

Man befinde sich in intensiven Gesprächen mit der Bundesliga sowie dem ÖFB. Kogler selbst habe sich zuletzt eingesetzt, zwischen der Liga und dem Gesundheitsministerium zu vermitteln. Eine Einigung über eine Fortsetzung der höchsten Fußball-Liga Österreichs steht offenbar unmittelbar bevor: „Ich darf berichten, dass heute Schlussgespräche stattfinden“, bekräftigt der Sportminister, der damit rechnet, dass die Bundesliga „Ende Mai, Anfang Juni“ den Spielbetrieb wieder aufnehmen kann.

Bereits am Freitag habe man die Thematik „intensiv abgehandelt“, stellte Kogler klar. „Ich gehe davon aus, dass wir in dieser Woche - vielleicht schon bis Mittwoch - zu einer Lösung kommen“, fuhr Werner Kogler fort. Bevor jedoch ein normaler Meisterschaftsbetrieb abgehalten werden kann, benötigen die Klubs eine gewisse Vorbereitungszeit.

Ab dem 15. Mai können die Klubs wieder gemeinsame Mannschaftstrainings abhalten. Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer hatte zuletzt betont, dass man zu diesem Zeitpunkt mit einem normalen Training beginnen müsse, um eine Beendigung der Liga garantieren zu können.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media