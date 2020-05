Der LASK hat offenbar unverhofften Besuch von der Polizei bekommen. Wie die Oberösterreichischen Nachrichten am Montag berichten, soll zuletzt eine Polizeistreife vor der Raiffeisen-Arena in Pasching gehalten haben, um zu prüfen, ob im Rahmen der Kleingruppen-Trainings die strengen Corona-Vorschriften penibel eingehalten werden.

Polizei hatte nichts zu beanstanden

Hinter dem überraschenden Gastspiel der Polizei habe ein „besorgter Anrufer“ gesteckt, vermuten die OÖN. Zu beanstanden hatte die Exekutive allerdings nichts. Demnach hielten sich Gernot Trauner und Co streng an die maximal erlaubte Anzahl von Spielern auf dem Platz sowie an die vorgeschriebenen Abstandsregeln.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media