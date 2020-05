Weg frei für die Tipico Bundesliga: Am Dienstagvormittag gab es von Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Sportminister Werner Kogler grünes Licht für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der höchsten Spielklasse. Damit können das Cup-Finale, die zehn ausstehenden Runden des Finaldurchgangs sowie die drei ligainternen Europa-League-Playoff-Partien auf sportlichem Wege beendet werden.

Rahmenterminplan wird erstellt

Der genaue Rahmenterminplan für die ausstehenden Spiele wird heute in der Bundesliga-Klubkonferenz erarbeitet. Für das ÖFB-Cup-Finale wurden zuletzt der 30./31. Mai ins Auge gefasst. Die Tipico Bundesliga würde dann am 2./3. bzw. am 6./7. Juni starten. Klar ist: An englischen Runden wird man nicht vorbeikommen, da die Saison bis spätestens 31. Juli beendet sein muss.

Heute Nachmittag soll es Klarheit geben, wann die Bundesliga-Saison fortgesetzt wird. Über die Ergebnisse der Klubkonferenz wird Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer heute in einer Pressekonferenz informieren. Wir übertragen diesen Medientermin ab 16 Uhr via LIVE-Stream. Der Beginn der Übertragung kann sich jedoch je nach Dauer der Klubkonferenz verzögern. Wir halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden.

Die Pressekonferenz der Bundesliga im Livestream

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media