In der heutigen Klubkonferenz der österreichischen Fußball-Bundesliga wurde der Rahmenterminplan für die ausstehenden Partien der Tipico Bundesliga festgelegt. Die Bundesliga-Saison wird am 2./3. Juni 2020 mit der 23. Runde fortgesetzt. Das hat Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer vor wenigen Minuten in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Liga soll bis Anfang Juli beendet werden

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer kündigte an, dass man die Saison so schnell wie möglich in Form von englischen Wochen fortführen möchte, damit man bis Anfang Juli fertig ist.

Das Präventionskonzept möchte die Bundesliga veröffentlichen, damit auch andere Sportarten eine Orientierung bekommen. Torjubel und Shakehands wird es wie in Deutschland nicht geben. Nach derzeitigem Stand sei es laut Christian Ebenbauer jedoch nicht geplant, dass Trainer Masken tragen müssen.

So sieht der Spielkalender aus

23. Runde: Di, 2. Juni; Mi, 3. Juni

24. Runde: Sa, 6. Juni; So, 7. Juni

25. Runde: Di, 9. Juni; Mi, 10. Juni

26. Runde: Sa, 13. Juni; So, 14. Juni

27. Runde: Di, 16. Juni; Mi, 17. Juni

28. Runde: Sa, 20. Juni; So, 21. Juni

29. Runde: Di, 23. Juni; Mi, 24. Juni

30. Runde: Sa, 27. Juni; So, 28. Juni

31. Runde: Di, 30. Juni; Mi, 1. Juli

32. Runde: Sa, 4. Juli; So, 5. Juli

Playoff-Halbfinale: Mi, 8. Juli

Playoff-Finale Hinspiel: Sa, 11. Juli

Playoff-Finale Rückspiel: Mi, 15. Juli

Die Spiele der Qualifikationsgruppe finden jeweils am Dienstag und Samstag statt. Jene der Meistergruppe jeweils am Mittwoch und Sonntag.

Über die Ankickzeiten wird zurzeit noch verhandelt. In diesem speziellen Fall muss TV-Partner Sky und die Sublinzenznehmer zustimmen.

Cup-Finale terminiert

Das Finale des UNIQA ÖFB Cups wird am 29. Mai um 20:45 Uhr in Klagenfurt über die Bühne gehen.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media