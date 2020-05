Der spusu SKN St. Pölten wird im Zuge der Vorbereitung auf die bevorstehende Qualifikationsgruppe der Tipico Bundesliga ein Kurztrainingslager abhalten. Dieses werden die Profis des SKN von Samstag, den 23. Mai, bis Mittwoch, den 27. Mai, in Lengau (OÖ) abhalten. Zum Abschluss des Kurztrainingslager absolvieren die Niederösterreicher ein Testspiel gegen den LASK, welches am 27. Mai um 17 Uhr in Pasching stattfinden wird.

Trainer Robert Ibertsberger: „Wir führen dieses Trainingslager durch, um nochmal intensiv mit der gesamten Mannschaft auf, aber auch neben dem Platz arbeiten zu können und um das Mannschaftsgefüge entsprechend zu stärken. Wir wollen für die kommenden zehn Runden bestmöglich gerüstet sein.“

von Ligaportal; Foto: SKN St. Pölten