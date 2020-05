In gut zwei Wochen steht für den FK Austria Wien der Restart in die Bundesliga-Saison auf dem Programm, wenn die Veilchen am 2. Juni zu Hause in der Generali-Arena auf die Admira treffen. Seit vergangenem Freitag befinden sich die Violetten im gemeinsamen Mannschaftstraining, in dem es nun darum geht, die Mechanismen zu finden und sich wieder an Zweikämpfe zu gewöhnen.

Austria-Trainer mit Seitenhieb gegen LASK

Der vieldiskutierte Vorfall rund um den LASK hat freilich auch in Wien-Favoriten hohe Wellen geschlagen. Austria-Trainer Christian Ilzer versichert, dass es während der letzten Wochen keine Verfehlungen bei den Veilchen gegeben habe und kann sich einen Seitenhieb gegen den LASK nicht verkneifen: „Wenn meine Kinder beim Spiele spielen sagen: Papa, nicht schummeln, dann sage ich immer, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Ein Sieg zählt für mich nur, wenn ich das Spiel nach den Regeln spiele“, sagt der gebürtige Steirer zur APA.

Alexander Grünwald ist der Meinung, dass sich die Linzer mit diesen vier verbotenen Mannschaftstrainings einen Vorteil verschafft hätten: "Wenn die über längere Zeit Elf gegen Elf gespielt haben, ist es ein Wettbewerbsvorteil“, sagt der Austria-Kapitän. Außerdem betont der gebürtige Kärntner, dass die Klubs und Spieler eine gewisse Verantwortung hätten, der man sich auch stellen müsse. „Ich hoffe, dass wir alle in der Bundesliga das gut durchziehen, damit der Fußball keinen Schaden nimmt. Und dann so schnell wie möglich wieder die Zuschauer ins Stadion bekommen“, so Grünwald.

