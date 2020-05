Zieht es Jörg Siebenhandl zum zweiten Mal in seiner Karriere nach Deutschland? Wie das Portal www.liga-zwei.de vermeldet, soll der Karlsruher SC am Schlussmann des SK Sturm Graz interessiert sein. Demnach dürfte Siebenhandl als Nachfolger von Benjamin Uphoff, der den Verein nach dieser Saison verlassen wird, in Frage kommen.

Jörg Siebenhandl kann Sturm ablösefrei verlassen

Der Vertrag von Jörg Siebenhandl beim SK Sturm Graz läuft in diesem Sommer aus. Damit könnte sich der Karlsruher SC, der aktuell auf dem vorletzten Rang der 2. deutschen Bundesliga liegt, den 30-Jährigen ablösefrei schnappen. Realistisch scheint ein Transfer aber nur zu sein, sofern Karlsruhe den Klassenerhalt schafft.

Einen guten Draht nach Graz pflegt Oliver Kreuzer, Sportdirektor des Karlsruher SC. Der 54-jährige Deutsche war von August 2008 bis Mai 2011 als Sportdirektor beim SK Sturm engagiert. Im vergangenen Sommer nützte Kreuzer seine guten Kontakte nach Graz, um Lukas Grozurek ins Schwabenland zu lotsen.

von Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller