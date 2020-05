Auch Red Bull Salzburg, der FK Austria Wien und der Wolfsberger AC werden im Laufe der Vorbereitung auf den Bundesliga-Restart jeweils ein Testspiel absolvieren. Die Salzburger Bullen testen bereits am kommenden Freitag, den 22. Mai, gegen die WSG Swarovski Tirol. Das Spiel findet um 17 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Red Bull Arena statt.

Austria trifft auf Hartberg

Die Wiener Austria hingegen trifft am Mittwoch, den 27. Mai, in der Generali-Arena auf den TSV Hartberg. Der Ankick erfolgt um 17 Uhr. Im Gegensatz zum Testspiel von Red Bull Salzburg findet diese Partie nicht zur Gänze unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Eine gewisse Anzahl an Medienvertretern dürfen bei diesem "Geister-Test" dabei sein.

WAC in der Lavanttal-Arena gegen Mattersburg

Der Wolfsberger AC wiederum empfängt am 26. Mai um 17 Uhr in der heimischen Lavanttal-Arena den SV Mattersburg.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media