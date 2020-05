Knalleffekt beim FC Flyeralarm Admira: Wie die Niederösterreicher in einer Aussendung bekannt geben, wird Manager Amir Shapourzadeh die Admira nach Saisonende verlassen. „Es war eine extrem intensive und lehrreiche Zeit bei der Admira. Ich bedanke mich bei allen, die mich auf diesem Weg begleitet haben, und wünsche dem ganzen Verein weiterhin alles Gute für die Zukunft“, sagt Shapourzadeh in einer Aussendung.

"Amir geht als Freund der Admira und ist in der Südstadt immer Willkommen"

„Wir danken Amir für seinen Einsatz und Engagement für die Admira. Mit seinen internationalen Kontakten hat er uns in einer schwierigen Phase sehr geholfen. Amir geht als Freund der Admira und ist in der Südstadt immer Willkommen“, so Geschäftsführer Thomas Drabek.

Der FC Flyeralarm Admira betont, dass man das Hauptaugenmerk künftig noch mehr auf Akademie-Spieler sowie junge österreichische Spieler legen wolle. Shapourzadeh wird der Admira noch bis zum Saisonende zur Verfügung stehen.

von Ligaportal, Foto: FC Flyeralarm Admira