Michael Sollbauer fühlt sich in England "pudelwohl". Der seit kurzem 30-jährige Kärntner war im Jänner dieses Jahres seinem ehemaligen Coach Gerhard Struber und seinem Teamkollegen Marcel Ritzmaier nach England zum FC Barnsley gefolgt. Seither absolvierte der Innenverteidiger neun Pflichtspiele für den englischen Zweitligisten, der aktuell den letzten Tabellenplatz belegt.

Restart-Datum ungewiss

Die Corona-Zeit bringt den Fußball durcheinander. Wann es in der zweiten englischen Fußball-Liga weitergeht, ist noch offen. Doch sowohl Michael Sollbauer als auch sein Trainer Gerhard Struber, ehemaliger WAC-Coach, plädieren dafür, die Saison zu Ende spielen. Sollte Barnsley den schweren Gang in die dritte Liga antreten müssen, würde der Innenverteidiger auch in dieser Klasse für den FC Barnsley auflaufen. Auch über die Zukunft in weiter Ferne hat sich der Ex-WAC-Kapitän bereits Gedanken gemacht.

"Ich könnte mir schon vorstellen, vielleicht mal als Trainer zu arbeiten"

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, als Trainer zu arbeiten, antwortete Sollbauer im Ligaportal-Talk auf Instagram: "Ich könnte mir schon vorstellen, vielleicht auch mal als Trainer zu arbeiten." Aktuell gelte es jedoch, in Barnsley möglichst viele wertvolle Erfahrungen zu sammeln. "Auch für meine persönliche Zukunft ist das wichtig", stellt der Kärntner klar.

"Ich möchte einfach den Moment leben, aber klar macht man sich seine Gedanken. Ich habe bis 2022 bei Barnsley Vertrag und möchte hier meine Leistung bringen. Natürlich 'verschwendet' man aber den einen oder anderen Gedanken an die Zukunft", betont der Innenverteidiger.

Online-Workout mit Youtuberin Pamela Reif

Das Fußball-Business ist in Zeiten der Corona-Krise ungewiss. Gerade in der jetzigen Zeit, wo in vielen Ligen noch ein Leerlauf ist, machen sich die Spieler Gedanken und waren bzw. sind weiterhin auf Fitnesspläne für zu Hause angewiesen. Patrick Schmidt, einer von mehreren österreichischen Teamkollegen von Michael Sollbauer beim FC Barnsley, hat im Zuge des Live-Talks auf Instagram gefragt, wie sich Sollbauer in der prekären Zeit fit gehalten habe und ob er denn Online-Workouts mit dem Instagram-Star Pamela Reif absolviere. Sollbauer hat hierfür ein Schmunzeln über. "Ich habe gemeinsam mit meiner Frau das ein oder andere Workout versucht. Es ist schon anstrengend".

Pamela Reif polarisiert nicht nur bei den Frauen - viele Sportler halten sich während der Corona-Pause mit den Trainingsplänen der 23-jährigen Deutschen fit, so auch z.B. David Alaba.

Ricarda Hoy/Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger