Am 2. Juni nimmt die Tipico Bundesliga wieder den Spielbetrieb auf. Um diesen jedoch zu ermöglichen, müssen sich die Spieler, Trainer und Betreuer an strenge Sicherheitsvorschriften halten. Dem ist sich auch der FC Flyeralarm Admira bewusst, der mit einem außergewöhnlichen Mannschaftsfoto für Aufsehen sorgt.

„EIN TEAM – TROTZ A-B-S-T-A-N-D“

Unter dem Motto „EIN TEAM – TROTZ A-B-S-T-A-N-D“ schossen die Niederösterreicher ein Mannschaftsfoto der besonderen Art. "Wir sind uns unserer enormen Verantwortung und Vorbildfunktion bewusst, die wir mit dem Wiederbeginn der Bundesliga umsetzen müssen", schreibt die Admira in einer Aussendung.

Dieses Mannschaftsfoto sei "ein Dokument der Zeitgeschichte" und wird in der Mannschaftskabine platziert, um dort an die Punkte Verantwortung und Vorbildfunktion zu erinnern. "Wir haben aber auch alle miterleben dürfen, was es heißt, wenn man zusammenhält, füreinander da ist, sich an Regeln hält und auch Vertrauen in die handelnden Personen, wie unsere Bundesregierung und allen Mithelfern, hat. Wir werden als gesamter Verein FC Flyeralarm Admira mit allergrößter Demut die Wiederaufnahme des Spielbetriebs angehen", heißt es in der Mitteilung weiter.

von Ligaportal, Foto: FC Flyeralarm Admira