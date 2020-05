Die österreichische Fußball-Bundesliga hat am Freitag die Spieltermine für die restliche Tipico Bundesliga-Saison 2019/20 bekannt gegeben. Der Finaldurchgang startet am Dienstag, dem 2. Juni, mit der Qualifikationsgruppe und der Sky-Zweier-Konferenz (WSG Swarovski Tirol - spusu SKN St. Pölten & SV Mattersburg - SCR Altach) um 18:30 Uhr. Im Abendspiel um 20:30 Uhr bekommt es der FK Austria Wien mit dem FC Flyeralarm Admira zu tun.

Meistergruppe startet mit Kracher-Partie

Einen Tag später am Mittwoch, dem 3. Juni, folgt die Meistergruppe mit der Sky-Konferenz LASK gegen TSV Hartberg und SK Sturm Graz gegen RZ Pellets WAC um 18:30 Uhr. Um 20:30 Uhr folgt die Partie FC Red Bull Salzburg - SK Rapid Wien - live auf Sky, ORF 1 und Ligaportal-Ticker.

Geänderte Anstoßzeiten

Die drei Spiele der Qualifikationsgruppe am Samstag finden wie gewohnt um 17 Uhr statt. In der Meistergruppe jedoch wird am Sonntag insbesondere auch im Hinblick auf die höheren Temperaturen in den ungewohnten Spielmonaten Juni/Juli auf den 14:30 Uhr-Termin verzichtet. Zwei Spiele finden um 17 Uhr statt, eines um 19:30 Uhr.

In den englischen Runden finden die Spiele am Dienstag (Qualifikationsgruppe) bzw. Mittwoch (Meistergruppe) mit jeweils zwei Spielen um 18:30 Uhr und einem Spiel um 20:30 Uhr statt.

Die Spiele der 31. Runde werden jeweils um 20:30 Uhr angepfiffen, jene der 32. Runde jeweils um 17 Uhr.

Die Spieltermine im Überblick

von Ligaportal, Fotos: Dostal, GEPA/Red Bull