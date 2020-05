Der Cashpoint SCR Altach hat sich am Freitag in einem Testspiel gegen Cup-Finalist Austria Lustenau mit 3:1 durchgesetzt. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Cashpoint-Arena statt. Die Tore für den Bundesligisten erzielten Julio Villalba und Manfred Fischer (2). Christoph Freitag brachte den Zweitligisten zwischenzeitlich in Führung.

Altach ohne Sam - Comeback von Meilinger

Altach-Trainer Alex Pastoor, der auf den noch leicht angeschlagenen Sidney Sam verzichten musste, brachte insgesamt 24 Spieler zum Einsatz. Darunter auch Marco Meilinger, welcher erstmals seit seiner schweren Verletzung wieder auf dem Platz stand. Im Tor begann Benjamin Ozegovic statt Martin Kobras, der beim Ligaauftakt in eineinhalb Wochen gesperrt fehlen wird.

Der SCR Altach bekommt es zum Auftakt der Qualifikationsgruppe am 2. Juni um 18:30 Uhr auswärts mit dem SV Mattersburg zu tun.

von Ligaportal, Foto: Cashpoint SCR Altach