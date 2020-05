Red Bull Salzburg und die WSG Swarovski Tirol trennten sich am gestrigen Freitag in einem Testspiel mit 1:1. Kelvin Yeboah brachte den Tabellenzehnten der Bundesliga nach einer Ecke per Kopf in Führung (12.). Wenige Minuten nach der Pause war es Albert Vallci, der ebenfalls per Kopf zum 1:1-Endstand traf.

Kristensen zog sich Verletzung zu

Rasmus Kristensen zog sich im Laufe des Testspiels eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu. Weiterführende Untersuchungen folgen laut Red Bull Salzburg in den nächsten Tagen.

Stimmen nach dem Spiel

Jesse Marsch: „Wir hatten im Spiel einen guten Start. Auch wenn die Qualität in manchen Szenen noch nicht ganz gepasst hat, waren Tempo und auch Intensität sehr ordentlich. Aber wir hatten das Spiel im Griff, und nach so einer langen Pause ist es normal, dass nicht alles funktioniert. Es ist wichtig für uns, zu verstehen, dass ein kleiner Fehler bei einer Standardsituation viel ausmachen kann. Insgesamt war es ein ordentlicher Test und eine gute Lektion für uns.“

Max Wöber: „Nach der langen Pause, ich glaube, es waren neun Wochen, war es ein super Gefühl, wieder auf dem Feld zu stehen. Man merkt, dass die letzte Fitness vielleicht noch ein wenig fehlt. Aber es war ein sehr guter Test gegen einen sehr motivierten Gegner. Wir haben trotzdem unser Spiel gut durchziehen können und sehr dominant gespielt. Nach vorne waren wir nicht ganz so konsequent, wie es notwendig war. Aber letztlich war es ein sehr guter Test für das Cup-Finale nächste Woche.“

Ferdinand Oswald, WSG Tirol: "Das war ein sehr guter Test gegen einen sehr guten Gegner. Wir haben das heute sehr gut gemacht, über das ganze Spiel hinweg. Darauf können wir aufbauen für die nächsten Wochen."



Thanos Petsos, WSG Tirol: "Ich denke, das war ein ganz guter Test. Man merkt, dass wir noch ein bisserl brauchen. Diese langen Läufe müssen wir uns im Training erst wieder erarbeiten. Wir haben aber ganz gut gearbeitet. In der nächsten Woche legen wir noch einen drauf. Dann, glaube ich, sind wir bereit für St. Pölten."

Benjamin Pranter, WSG Tirol: "Nach der langen Pause war es super, wieder einmal auf dem Feld zu stehen und ein wettkampfähnliches Spiel zu absolvieren. Ich glaub, wir haben das sehr gut gemacht. Wir sind sehr kompakt gestanden, haben im Umschaltspiel unsere Chancen gehabt und können mit dem Test zufrieden sein."



Trainer Thomas Silberberger, WSG Tirol: "Das war ein guter Test. Die Mannschaft hat sich wirklich top präsentiert und hat das umgesetzt, was wir uns erwartet haben. Ich glaub schon, dass wir auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein sollen. Immerhin haben wir gegen den amtierenden österreichischen Meister gespielt. Also: Ich bin sehr, sehr zufrieden."



Sportdirektor Stefan Köck, WSG Tirol: "Der Trainer und ich ticken ähnlich: Ein sehr guter Test mit einer guten Intensität dafür, dass jetzt solange Pause war und wir erst seit einer Woche wieder im Mannschaftstraining stehen. Wir haben kompakt dagegen gehalten. Die Mannschaft hat in der ersten Hälfte eine gute Leistung gezeigt. Und in der zweiten hatten wir dann auch noch die eine oder andere Kontermöglichkeit. Insgesamt: Ergebnis gut, Leistung sehr zufriedenstellend."

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media