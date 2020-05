Rund um die Spielauswahl des ORF herrschte mancherorts große Verwunderung und Unverständnis. Demnach hätte der Öffentlich-Rechtliche im Finaldurchgang fünf Partien mit Rapid- und WAC-Beteiligung sowie vier Mal Red Bull Salzburg und LASK gezeigt. Die beiden steirischen Klubs Sturm Graz und Hartberg hingegen wären komplett leer ausgegangen ("Riesensauerei": TSV Hartberg über ORF-Spielauswahl verärgert!).

Nun also doch: ORF zeigt zumindest zwei Sturm-Spiele

Eine Entscheidung, die bei Sturm und Hartberg für Riesenärger sorgten. Zumindest die Intervention vom SK Sturm hat beim ORF ein Umdenken erwirkt. Wie die Grazer via Twitter bekannt geben, wird der ORF im Laufe der Meistergruppe zumindest zwei Spiele von Sturm in der Prime-Time übertragen. Um welche Spiele es sich dabei handelt, gibt Sturm in diesem Post nicht bekannt.

Unsere Intervention hat gefruchtet. Zumindest zwei Spiele von Sturm in der Prime-Time im @ORF. 📺#sturmgraz #tipicoBl pic.twitter.com/aS7aKMoQ92 — SK Sturm Graz (@SKSturm) May 23, 2020

von Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller