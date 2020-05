Die Amateur- und Hobbykicker warten weiterhin sehnsüchtig auf weitere Lockerungsmaßnahmen der Bundesregierung. Seit dem 15. Mai ist es für Unterhaus-Klubs wieder möglich, Trainings durchzuführen. Diese Einheiten dürfen allerdings nur in eingeschränkter Form (Einhaltung der Mindestabstände, ohne Körperkontakt etc.) abgehalten werden.

Kärntner Fußballverbands-Präsident bittet Regierung um weitere Lockerungsmaßnahmen

Ab wann ein Meisterschaftsbetrieb im österreichischen Fußball-Unterhaus wieder möglich sein wird, ist noch völlig offen. Der Kärntner Fußballverband jedoch hat am Samstag verlautbart, dass man den Meisterschaftsstart für die Frauen, Männer und den Nachwuchs mit August 2020 terminiert hat. "Dies setzt für die Vereine eine entsprechende Vorbereitung mit einem zeitlich strukturierten Fahrplan voraus", erklärt Mag. Klaus Mitterdorfer in einem offenen Brief an den Bundeskanzler und an die Mitglieder der Bundesregierung.

Zudem bittet der Präsident des Kärntner Fußballverbandes die Bundesregierung "eindringlich, zeitnahe, jedenfalls im Laufe des Juni weitere notwendige Lockerungsmaßnahmen festzulegen." Dies sei "Voraussetzung, dass eine Herbstmeisterschaft im Amateur- und Nachwuchsfußball (mit Zuschauern, wie dies auch im Kunst- und Kulturbereich geplant ist) möglich ist."

Der offene Brief vom Kärntner Fußballverband im Wortlaut

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler!

Sehr geehrte MitgliederInnen der österreichischen Bundesregierung!

Die vergangenen zehn Wochen waren für uns alle geprägt von Einschränkung, Zurücknahme, Vorsicht und auch großer Sorge.

Es ist gemeinsam gelungen, sehr schlimme Auswirkungen der neuen und heimtückischen Krankheit zu verhindern. Jeder von uns hat dazu einen wesentlichen Beitrag geleistet.

Wie so viele Lebensbereiche wurde auch der Fußballsport ausgesetzt. Als Präsident des Kärntner Fußballverbandes habe ich in dieser Zeit in unzähligen Gesprächen mit FunktionärInnen, TrainerInnen und SpielerInnen deren Probleme, Sorgen und Enttäuschungen erfahren.

Je länger die Sportausübungsverbote und die fehlende Planbarkeit andauern, desto größer werden die Ungewissheit, die Frustration und auch die wirtschaftlichen Probleme der Vereine.

Selbstverständlich haben die Gesundheit, die Familie und der Beruf (und damit auch die Wirtschaft) höchste Priorität. Aber der Sport ist, so wie auch die Kunst und Kultur, ein ganz wesentlicher Teil unseres Lebens.

Aufgrund der positiven Entwicklung konnte in den letzten Tagen in vielen Sportarten, so auch im Amateur- und Nachwuchsfußball, ein eingeschränktes Training gestartet werden. Ein erster wichtiger Schritt, aber eben nur ein erster.

Alle Akteure im Amateur- und Nachwuchsfußball brauchen jetzt aus sportlicher, wirtschaftlicher und sozialer Sicht dringend eine Klarheit und Planungsperspektive. Der Kärntner Fußballverband bereitet den Meisterschaftsstart für die Frauen, Männer und den Nachwuchs mit August 2020 vor. Dies setzt für die Vereine eine entsprechende Vorbereitung mit einem zeitlich strukturierten Fahrplan voraus. So wie in ganz Österreich ist auch bei uns in Kärnten die SpielerInnen-Transferzeit vom 5. bis zum 15. Juli.

Vorbehaltlich einer positiven COVID Fallzahlentwicklung, die wir uns sehr wünschen, zu der wir alle mit großer Verantwortung beitragen und die jetzt gegeben ist, bitten wir Sie sehr eindringlich, zeitnahe, jedenfalls im Laufe des Juni weitere notwendige Lockerungsmaßnahmen festzulegen. Dies ist Voraussetzung, dass eine Herbstmeisterschaft im Amateur- und Nachwuchsfußball (mit Zuschauern, wie dies auch im Kunst- und Kulturbereich geplant ist) möglich ist.

Für unzählige fußball- und sportbegeisterte junge Menschen bietet Fußball (Sport) bei den Vereinen eine Lebensschule und eine sinnvolle Lebens- und Freizeitgestaltung.

Wir brauchen unseren Sport für unsere Gesundheit, für die notwendige gesellschaftliche Integration und für unser Leben!

Ich danke Ihnen im Namen der Kärntner, Osttiroler und der österreichischen Fußballfamilie.

Mit freundlichen Grüßen,

Mag. Klaus Mitterdorfer

Präsident des Kärntner Fußballverbandes (KFV)

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media; Montage: Ligaportal