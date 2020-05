Schlechte Nachrichten für den FC Red Bull Salzburg: Der aktuelle Tabellenzweite der Tipico Bundesliga muss im Saisonfinish auf Rasmus Kristensen verzichten. Wie die Salzburger Bullen via Twitter bekannt geben, hat sich der gebürtige Däne im Testspiel gegen die WSG Tirol eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Die Ausfalldauer wird etwa vier Wochen betragen.

Rasmus Kristensen, der im Sommer 2019 von Ajax Amsterdam zu Red Bull Salzburg gewechselt war, absolvierte in dieser Saison 17 Pflichtspiele für den österreichischen Serienmeister.

Die Mozartstädter starten am Freitag mit dem Cup-Finale gegen Austria Lustenau (Freitag, 20:45 Uhr LIVE im Ticker) in die finale Phase dieser Saison. Das erste Bundesliga-Spiel steht am Mittwoch, dem 3. Juni, gegen Rapid auf dem Programm.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media