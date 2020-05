Ab 2. Juni rollt in der Tipico Bundesliga endlich wieder der Ball durch die Stadien, die allerdings leer bleiben müssen. Dafür feiert die Bundesliga ein Comeback im Free-TV, konnte sich der ORF doch 15 Livespiele bis zum Saisonende sichern. Bereits am vergangenen Freitag hat der ORF eine Auswahl an Spielen bekannt gegeben, die im Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein werden.

ORF überarbeitete Spielauswahl

Diese Vorauswahl sorgte aber vor allem in der Steiermark für einen Riesenwirbel. In dieser getroffenen Spielauswahl war nämlich keine einzige Partie von Sturm Graz oder Hartberg dabei ("Riesensauerei": TSV Hartberg über ORF-Spielauswahl verärgert!).

Nun reagierte der ORF auf die heftige Kritik und überarbeitete die Spielauswahl. Auf Sturm und Hartberg hat man diesmal nicht vergessen. Zumindest zwei Partien von Sturm Graz werden im ORF zu sehen sein (Mittwoch, 10. Juni, 20.30 Uhr: Sturm - Salzburg, Mittwoch, 17. Juni, 20.30 Uhr: LASK - Sturm). Zudem wird das Auswärtsspiel von Hartberg gegen Rapid am Sonntag, 21. Juni, im ORF zu sehen sein.

Durch die neue Spielauswahl haben sich auch einzelne Termine im Spielplan geändert. Hier geht's zum aktuellen Spielplan der Tipico Bundesliga.

Meistergruppe

Mittwoch, 3. Juni, 20.30 Uhr: Salzburg - Rapid

Sonntag, 7. Juni, 17 Uhr: WAC - LASK

Mittwoch, 10. Juni, 20.30 Uhr: Sturm - Salzburg

Sonntag, 14. Juni, 17 Uhr: Rapid - WAC

Mittwoch, 17. Juni, 20.30 Uhr: LASK - Sturm

Sonntag, 21. Juni, 17 Uhr: Rapid - Hartberg

Mittwoch, 24. Juni, 20.30 Uhr: Rapid - Salzburg

Sonntag, 28. Juni, 17 Uhr: LASK - WAC

Mittwoch, 1. Juli, 20.30 Uhr: Rapid - LASK

Sonntag, 5. Juli, 17 Uhr: noch offen

Qualifikationsgruppe

Samstag, 6. Juni,17 Uhr: Altach - Tirol

Samstag, 13. Juni, 17 Uhr: Mattersburg - Austria

Samstag, 20. Juni, 17 Uhr: Altach - Admira

Samstag, 27. Juni, 17 Uhr: Austria - St. Pölten

Samstag, 4. Juli, 17 Uhr: noch offen

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media