Der Wolfsberger AC hat sich für den Restart der Tipico Bundesliga warmgeschossen. Die Kärntner feierten im heutigen Testspiel zu Hause gegen den SV Mattersburg einen deutlichen 3:0-Erfolg in der heimischen Lavanttal-Arena. Shon Weissman, der aktuelle Top-Torschütze der Bundesliga, glänzte mit einem Doppelpack (23., 28.). Michael Liendl hatte den WAC in der 18. Minute in Führung gebracht.

Admira und Sturm trennen sich torlos

Im zweiten Geister-Testspiel des heutigen Tages trennten sich der FC Flyeralarm Admira und Sturm Graz mit einem torlosen Remis.

Die Admira startet am Dienstag, dem 2. Juni um 20:30 Uhr, auswärts gegen die Austria ins Saisonfinish der Bundesliga. Einen Tag später trifft Sturm Graz zu Hause auf den WAC (18:30 Uhr).

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger