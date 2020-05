Der SK Rapid Wien muss ein Tormann-Talent aus dem eigenen Nachwuchs zur Bundesliga-Konkurrenz ziehen lassen. Wie der Kurier am Mittwoch berichtet, hat sich Nikolas Polster gegen eine Vertragsverlängerung in Hütteldorf und für einen Transfer zum LASK entschieden. Der 17-Jährige könnte künftig bei den OÖ Juniors in der 2. Liga Fuß fassen.

Polster zeigte seine Klasse in Sindelfingen

Nikolas Polster zählt neben Niklas Hedl zu den größten Tormann-Talenten, die der SK Rapid zurzeit zu bieten hat. Polster zeigte nicht nur regelmäßig beim renommierten Nachwuchsturnier in Sindelfingen (GER) auf, sondern hütete auch das Tor für diverse österreichische Nachwuchsnationalteams (U15-U18; insgesamt 17 Länderspiele). Sein erstes Profitraining für Rapid absolvierte er mit blutjungen 15 Jahren.

Sein Berater Helge Payer hält gegenüber dem Kurier fest, dass der Wechsel zum LASK „eine persönliche Entscheidung“ von Nikolas Polster sei. „Er wollte mal raus, vielleicht, weil er im Schatten von Hedl gestanden ist“, vermutet der ehemalige Rapid-Goalie.

von Ligaportal, Foto: SK Rapid/Twitter