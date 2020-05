In wenigen Tagen können die Fans der österreichischen Bundesliga aufatmen. Die Bundesliga ist zurück. Bevor der Restart erfolgt, testete die Wiener Austria in einem Geisterspiel gegen den TSV Hartberg aus der Meistergruppe. Die Veilchen setzten sich knapp mit 1:0 durch. Den spielentscheidenden Treffer erzielte Dominik Fitz.

Die Hausherren starten mit viel Druck und kommen gleich zu Beginn durch Christoph Monschein gefährlich vor das Tor von Hartberg-Torhüter Rene Swete. Mit Verlauf des Spiels versuchen die Wiener das Spiel zu dominieren und die Räume eng zu machen. Die Gäste aus der Steiermark wirken in den ersten Minuten überfordert.

Monschein vergibt Großchance - Fitz schießt Veilchen zur 1:0 Pausenführung

In der 9. Spielminute kommt die "Lebensversicherung" Monschein aus vielversprechender Position an den Ball und schießt ins lange Eck - aufgrund einer Abseitsstellung wird das Tor jedoch nicht gewertet. Die Wiener versuchen immer wieder über Fitz und die Seiten den Stürmer ins Szene zu setzen. Die Hartberger Abwehrkette steht jedoch goldrichtig. Kurz vor der Pause gehen die Veilchen in Führung - Dominik Fitz verwandelt einen Freistoß direkt zum 1:0.

Hartberg fehlt Effizienz vor dem Tor

Gegen Ende der ersten Spielhälfte werden die Hartberger aktiver und kommen immer wieder in die Nähe von Austria-Torhüter Pentz, vielversprechrechende Torszenen bleiben jedoch aus. Auch nach der Pause und Auswechslungen fehlt der letzte Wille vor dem Tor. Hartberg spielt zu "durchsichtig", sodass die Hausherren keine Probleme haben.

Offensivaktionen sind in der zweiten Halbzeit Mangelware

Hartberg ist sichtlich bemüht und versucht den Ausgleich - die Gastgeber sind auf Ergebnisverwaltung aus. Ein Freistoß aus rund 25 Metern wird von Pentz sehenswert über die Querlatte gelenkt.

Der 1:0 Sieg der Veilchen geht aufgrund der starken ersten Halbzeit in Ordnung.

aus der Generali-Arena Ricarda Hoy/Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller