Der LASK wurde am Donnerstag vom Senat 1 der Bundesliga zu einer Geldstrafe und einem Punkteabzug verurteilt. So lautet das erstinstanzliche Urteil, dass den Linzern zwölf Punkte vor der Punkteteilung - also sechs Punkte der aktuellen Tabelle - abgezogen werden. Die Strafzahlung beträgt 75.000 Euro. Die Oberösterreicher legen gegen dieses Urteil Protest ein.

LASK nimmt Urteil nicht an

Damit würde der LASK nach der Punkteteilung sechs Punkte verlieren und nun bei 21 Zählern halten. „Konkret erachten wir die im Urteil ausgesprochenen Sanktionen eines Abzugs von 12 Punkten vor Punkteteilung sowie € 75.000 Strafzahlung als unverhältnismäßig. Wir haben daher unser Recht wahrgenommen und umgehend Protest gegen das überschießende Urteil eingelegt", schreibt der LASK.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media