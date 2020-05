Endlich rollt in Österreich wieder der Ball. Mit dem heutigen Cup-Finale zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau hat die lange Corona-Pause ein Ende. Doch so groß die Freude über die Rückkehr des Fußballs ist, so sehr werden die Fans in den Stadien fehlen. Die müssen nämlich voraussichtlich für die restliche Saison auf Stadionbesuche verzichten. Auch das heutige Cup-Finale wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Jesse Marsch: "Spiel, das wir gewinnen müssen"

Während die Bullen nach dem siebenten Cup-Titel der Klubgeschichte greifen, geht es für den Traditionsklub aus Vorarlberg um die erste Cup-Trophäe seit Klubgründung 1914. Die Favoritenrolle für dieses Endspiel ist klar verteilt, das weiß auch Salzburg-Coach Jesse Marsch. Der US-Amerikaner spricht von einem Spiel, "das wir gewinnen müssen. Wir sind Favorit, müssen dafür aber auch eine entsprechende Leistung zeigen und dürfen Lustenau keinesfalls unterschätzen", warnt der 46-Jährige.

Marsch betont, dass man "für einen aggressiven, tief stehenden Gegner" bereit sein und "generell das richtige Gefühl für dieses Spiel entwickeln" müsse. "Wenn wir denken, dass unsere Qualität allein für den Sieg reicht, werden wir Ärger bekommen", ist er sich sicher.

Roman Mählich: "Es ist eine Riesen-Geschichte"

Riesengroß ist die Vorfreude bei Zweitligist Austria Lustenau auf das zweite Cup-Finale der Vereinsgeschichte: "Es ist eine Riesen-Geschichte das Finale gegen die Mannschaft in Österreich bestreiten zu können", betont Lustenau-Coach Roman Mählich. Der 48-Jährige versucht, seine Mannschaft bestmöglich auf die Spielweise der Salzburger einzustellen. In der Theorie sei das "relativ einfach", doch in der Praxis werde das "schwieriger", weiß Mählich.

Der Respekt vor dem österreichischen Serienmeister ist groß: "Salzburg dominiert den österreichischen Fußball mindestens schon ein Jahrzehnt und war auch in den internationalen Bewerben ganz schwer zu bespielen für große Mannschaften", stellt Roman Mählich klar.

So könnten die Teams spielen

Red Bull Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Ashimeru, Bernede, Junuzovic, Szoboszlai - Daka, Hwang

SC Austria Lustenau: Eres/M. Stumberger - Lageder, Feyrer, D. Stumberger, Schilling - Freitag, Tiefenbach - Mayer, Grabher, Ranacher - Ronivaldo

Schiedsrichter der Begegnung

Dieter Muckenhammer

Der Weg ins Finale

Red Bull Salzburg

1. Runde: SC/ESV Parndorf 1919 vs FC Red Bull Salzburg 1:7

2. Runde: SK Rapid vs FC Red Bull Salzburg 1:2 n.V.

Achtelfinale: ASK Ebreichsdorf vs FC Red Bull Salzburg 0:5

Viertelfinale: SKU Ertl Glas Amstetten vs FC Red Bull Salzburg 0:3

Halbfinale: FC Red Bull Salzburg vs LASK 1:0

SC Austria Lustenau

1. Runde: Stadl-P. ATSV vs SC Austria Lustenau 0:5

2. Runde: SC Austria Lustenau vs FAC Wien 2:1 n.V.

Achtelfinale: Union Raiffeisen Gurten vs SC Austria Lustenau 2:3

Viertelfinale: SC Austria Lustenau vs WSG Swarovski Tirol 5:4 i.E.

Halbfinale: SC Austria Lustenau - FC Wacker Innsbruck 1:0

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen Austria Lustenau live im TV verfolgen?

ORF 1 zeigt das Cup-Finale zwischen Red Bull Salzburg und SC Austria Lustenau live ab 20:15 Uhr.

Moderiert wird die Sendung von Rainer Pariasek, der von den beiden Analytikern Herbert Prohaska und Helge Payer unterstützt wird. Als Kommentator der Partie fungiert Oliver Polzer.

