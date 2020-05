Das Schiedsrichtergespann für das morgige ÖFB-Cup-Finale zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau steht fest (Freitag, 20:45 Uhr im Live-Ticker). Wie der ÖFB am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gibt, wird Dieter Muckenhammer das Endspiel des ÖFB-Cups leiten. Der gebürtige Oberösterreicher wird von Stefan Kühr und Stefan Stangl an den Linien unterstützt. Stefan Ebner fungiert als 4. Offizieller. Das Spiel wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Wörthersee-Stadion ausgetragen.

Erstes Cup-Finale für Dieter Muckenhammer

Für Dieter Muckenhammer ist es der Premieren-Einsatz in einem ÖFB Cup Finale. In der laufenden Saison leitete der 39-Jährige acht Spiele der Bundesliga, zwei der 2. Liga und vier Partien im UNIQA ÖFB Cup. Eines davon war das Semifinale im ÖFB Cup zwischen Austria Lustenau und Wacker Innsbruck, welches die Vorarlberger knapp mit 1:0 gewinnen konnten.

"Highlight meiner Karriere"

"Auch wenn es unter besonderen Umständen stattfindet, ist es das Highlight meiner Karriere. Auch wenn wir in den vergangenen zwei Monaten keine Spiele hatten, haben wir ja weiter trainiert und wurden mit Videos vorbereitet. Im Grunde verhält es sich mit dem Pfeifen wie mit dem Schwimmen oder dem Radeln, das verlernt man nicht. Außerdem wird es ja auch keine Regeländerungen geben, außer, dass jedes Team fünf Wechselmöglichkeiten (bei Verlängerung sechs, Anm.) haben wird. Von dem her sehe ich keine große Gefahr und freue mich einfach auf die Herausforderung, dieses Finale leiten zu dürfen", wird Dieter Muckenhammer in der Aussendung des ÖFB zitiert.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media