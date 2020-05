Die Bundesliga-Klubs haben in der heutigen Klubkonferenz fast einstimmig und vorbehaltlich eines positiven Beschlusses des ÖFB-Präsidiums beschlossen, für die restliche Saison 2019/20 fünf Spielerwechsel pro Spiel einzuführen. Das gibt die Bundesliga in einer Aussendung bekannt. Am gestrigen Mittwoch haben die Zweitligisten dieser neuen Regel einstimmig zugestimmt.

Anzahl der Wechselvorgänge bleibt mit drei unverändert

Gemäß Vorgaben des IFAB bleibt die Anzahl der Vorgänge, in denen die Wechsel durchgeführt werden können, mit maximal drei pro Team unverändert. Dies dient dazu, dass ein Spiel in der Schlussphase nicht durch die Durchführung zahlreicher Wechsel beeinflusst wird.

von Ligaportal, Foto: SID