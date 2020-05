Der SK Rapid Wien hat sich mit einem 3:0-Testspielsieg gegen den SV Horn für den Restart der Tipico Bundesliga warmgeschossen. Taxiarchis Fountas (18.) und Thomas Murg (26.) sorgten mit ihren Treffern für die 2:0-Halbzeitführung im Geister-Testspiel. Ercan Kara traf nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung zum 3:0-Endstand (76.).

Rapid trifft am kommenden Mittwoch, dem 3. Juni, auswärts auf den FC Red Bull Salzburg. Die Partie in der Salzburger Bullen-Arena wird um 20:30 Uhr angepfiffen. Für die Hütteldorfer ist es das erste Pflichtspiel nach der Corona-Pause. Salzburg trifft bereits am Freitag im Cup-Finale auf Austria Lustenau (20:45 Uhr).

SK Rapid vs SV Horn 3:0 (2:0)

Allianz Stadion; 0 Zuschauer - Schiedsrichter Lechner

Tore: Fountas (18.), Murg (26.), Kara (76.)

Aufstellung Rapid: Strebinger; Stojkovic (71. Auer), Sonnleitner (46. Greiml), Dibon (71. Gobara), Ullmann (71. Bozic); Ljubicic (58. Petrovic), Schwab (71. Grahovac); Murg (58. Schick), Knasmüllner (71. Kara), Arase (71. Savic); Fountas (58. Kitagawa)

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/SK Rapid