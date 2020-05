Der FK Austria Wien hat sich mit Tormann Patrick Pentz auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages geeinigt. Der 23-jährige gebürtige Salzburger unterzeichnet einen Zweijahres-Vertrag und steht damit bereits vor seiner achten und neunten Saison bei den Veilchen. Pentz war im Sommer 2013 von Salzburg zur Austria gewechselt. Seither absolvierte er 69 Pflichtspiele für die Violetten.

Stimmen zur Verlängerung

Sport-Vorstand Peter Stöger: „Für uns schließt sich damit der Kreis und wir haben jenes Gesamtpaket, das wir uns perspektivisch vorgestellt haben. Zum einen haben wir mit Ammar Helac einen jungen Keeper, der sich in der 2. Liga und beim U21-Nationalteam schon beweisen konnte und mit Patrick jemand, der bei uns national und international schon oft gezeigt hat, was er kann. Wir gehen davon aus, dass sie sich in dieser Konstellation gut pushen und weiterentwickeln.“

Patrick Pentz: „Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben und sehe die nächsten Saisonen als neue Herausforderung. Ich bin jetzt seit sieben Jahren bei der Austria und habe immer meine Chancen bekommen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich werde es dem Klub nie vergessen, dass man im Herbst 2017 nach den Ausfällen von Robert Almer und Osman Hadzikic auf mich gesetzt hat. Ich habe hier sehr viel gelernt und mich vom ersten Tag an wohlgefühlt. Ich möchte so viele Spiele wie möglich hier machen und auch wieder europäisch dabei sein, das motiviert mich riesig.“

Ivan Lucic vor Abgang

Den Aussagen von Peter Stöger kann man entnehmen, dass Ivan Lucic, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, wohl keine Zukunft bei der Wiener Austria hat. Zuletzt machte das Gerücht die Runde, wonach RSC Anderlecht an Lucic interessiert sei.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller