Jetzt ist es offiziell: Franco Foda bleibt auch in Zukunft Trainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Der Vertrag des Teamchefs wird bis zum Ende der Qualifikation für die FIFA WM 2022 im November 2021 verlängert. Bei einer erfolgreichen Qualifikation verlängert sich die Zusammenarbeit automatisch bis zur WM-Endrunde, die Ende 2022 in Katar ausgetragen wird. Das gibt der ÖFB am Freitag bekannt.





"Es war schnell klar, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen wollen"

„Wir freuen uns, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Franco Foda fortführen können. Die Entwicklung der Mannschaft und die erfolgreiche Qualifikation für die UEFA EURO 2020 haben gezeigt, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind. Franco Foda hat gemeinsam mit seinem Trainer- und Betreuerteam und der Mannschaft einen überzeugenden Job abgeliefert“, so ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner.

„Wir haben sehr gute Gespräche geführt und es war schnell klar, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen wollen. Wir haben eine sehr gute Vertrauensbasis aufgebaut, das hat sich gerade in der schwierigen Phase zu Beginn der EM-Qualifikation gezeigt. Ich habe eine tolle Mannschaft und die Arbeit beim ÖFB bereitet mir viel Freude. Ich freue mich, wenn ich mein Team im Herbst endlich wieder um mich habe“, sagt Teamchef Franco Foda.

„Die Vertragsverlängerung ist eine logische Konsequenz der Entwicklung der Mannschaft und des sportlichen Erfolgs mit der EURO-Teilnahme. Wir konnten uns ein sehr gutes Bild davon machen, wie Franco Foda arbeitet, und das war mehr als eine Bestätigung der Entscheidung für ihn als Teamchef. Ich freue mich auch persönlich auf die weitere enge Zusammenarbeit“, sagt ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.

von Ligaportal, Foto: SID