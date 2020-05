Die Zusammenarbeit zwischen Rafael Landthaler und der österreichischen Fußball-Bundesliga ist nach wenigen Monaten wieder beendet. So verkündet die Bundesliga am Freitagabend in einer Aussendung, dass Rafael Landthaler, der das Amt des Vorstandes erst im Februar dieses Jahres übernommen hatte, per sofort dienstfrei gestellt wird.

"Zukünftig werden Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer und die beiden Stellvertreter David Reisenauer (insb. Spielbetrieb) und Alexander Schwärzler (insb. Finanzen) die Geschicke der Bundesliga leiten", verkündet die Bundesliga.

Vor seiner Tätigkeit bei der Bundesliga war Landthaler als Finanzchef des SK Rapid Wien tätig.

