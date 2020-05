Einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Patrick Pentz hat der FK Austria Wien eine weitere Personalentscheidung getroffen. Wie die Veilchen in einer Aussendung am Samstag bekannt geben, haben die Wiener die Option bei Manprit Sarkaria gezogen. Der Vertrag des 23-jährigen Offensiv-Allrounder läuft damit bis Juni 2021. Zuletzt war Sarkaria mit einem Wechsel zu Mainz 05 in Verbindung gebracht worden.

Austria denkt über längerfristige Bindung nach

Sport-Vorstand Peter Stöger: „Kurzfristig war es uns einmal wichtig, die Option bei Manprit zu ziehen. Wir denken aber in dieser schwierigen Phase der Planbarkeit natürlich bereits sehr intensiv darüber nach, wie wir ihn längerfristig binden können. Das werden wir aber erst tun, wenn es wieder etwas ruhigere Zeiten gibt.“

Manprit Sarkaria: „Ich bin sehr glücklich über dieses Zeichen der Austria und werde mein Bestes geben. Das ist ein Vertrauensbeweis seitens des Klubs, für den ich sehr dankbar bin und ich werde versuchen meinen Teil dazu beizutragen, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller