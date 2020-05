Der SK Sturm Graz und Jörg Siebenhandl konnten sich auf eine Vertragsverlängerung einigen. Der 30-jährige Tormann, der zuletzt mit dem deutschen Zweitligisten Karlsruher SC in Verbindung gebracht wurde, verlängert seinen Kontrakt in Graz bis 2023. Siebenhandls Vertrag bei den Schwarz-Weißen wäre in diesem Sommer ausgelaufen.

"Sowohl sportlich als auch menschlich ist er ein hervorragender Typ mit Vorbildcharakter"

„Ich freue mich, dass der Verein trotz der schweren Zeit großes Bemühen gezeigt hat, mich langfristig zu binden und bin stolz auch in den nächsten Jahren das Trikot von Sturm Graz tragen zu dürfen. Ich kann es kaum erwarten, bald auch in einem Heimspiel wieder vor unseren fantastischen Fans einzulaufen und gemeinsam Siege zu feiern", sagt Jörg Siebenhandl in einer Aussendung des SK Sturm.

Sportchef Andreas Schicker meint zur Vertragsverlängerung: „Jörg ist ein Torhüter, der mit seinen Aktionen Spiele entscheiden kann. Sowohl sportlich als auch menschlich ist er ein hervorragender Typ mit Vorbildcharakter. Das ist die Basis für ein gutes Kollektiv. Außerdem kann er seine Erfahrung unserem Torhüter-Nachwuchs weitergeben. Besonderer Dank gilt unserem Partner, Raiffeisen Steiermark. Gerade in Zeiten wie diesen, sind wir froh und dankbar, solch Partner, die unsere Vision unterstützen, an unserer Seite zu haben.“

Zur Verlängerung von Jörg Siebenhandl habe laut Sturm Graz auch die Raiffeisen Steiermark maßgeblich beigetragen. "Daher wird das traditionelle Giebelkreuz ab der kommenden Saison nicht nur die Hose der Torhüter verzieren, sondern auch am Trikotärmel diese Werte als sichtbares Zeichen präsentieren", so die Grazer weiter.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller