Ab Dienstag rollt in der Tipico Bundesliga endlich wieder der Ball. Den Auftakt ins Saisonfinish der höchsten Spielklasse macht die Qualifikationsgruppe, ehe einen Tag später die drei Partien der Meistergruppe über die Bühne gehen. Obwohl die Vorfreude auf den Restart der Bundesliga groß ist, bleibt ein großer Wermutstropfen: Es dürfen keine Fußball-Fans in die Stadien.

Zuschauer wohl erst ab der kommenden Saison erlaubt

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer betonte stets, dass die Klubs aufgrund der fehlenden Einnahmen durch Tickets und Co vor enormen wirtschaftlichen Herausforderungen stehen. „Spiele ohne Zuseher sind derzeit eine notwendige Maßnahme, um Fußball spielen zu können“, hatte Ebenbauer zuletzt gemeint.

Polen erlaubt Fans ab 19. Juni

Die Hoffnung, dass ab der kommenden Saison wieder Zuschauer in die Stadien kommen können, lebt. In der höchsten polnischen Spielklasse etwa sind Fans ab dem 19. Juni wieder zugelassen. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte am Freitag bekannt gegeben, dass ab diesem Zeitpunkt ein Viertel der Stadionkapazität wieder genutzt werden darf.

Bundesliga arbeitet an Konzept

Eine Entscheidung, mit der auch Christian Ebenbauer liebäugelt: „Das Hauptaugenmerk liegt dabei nicht auf absolute Zahlen, also nicht 500 oder 1000 Fans pro Spiel, sondern auf der Stadionkapazität“, so der Bundesliga-Vorstand im Interview mit der Kleinen Zeitung. Aktuell befinde man sich in der Ausarbeitung eines Konzepts, „wie man Zuschauer schnellstmöglich in die Stadien bringen kann“, verrät Ebenbauer. In der laufenden Saison rechne man allerdings mit der Durchführung von Geisterspielen.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie