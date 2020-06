Ab dem morgigen Dienstag rollt in der Tipico Bundesliga wieder der Ball durch die Stadien. Neben der großen Vorfreude über den Restart der Bundesliga bleibt aber ein großer Wermutstropfen, dürfen die Spiele doch nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Zumindest im Juni werden die Bundesliga-Stadien leer bleiben.

"Ziel muss sein, dass wir diesbezüglich überhaupt keine Beschränkungen mehr haben"

In einer Sky-Sendung am Montag bestätigt Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler jedoch, dass ab Juli 750 Zuschauer zugelassen wären, sofern eine Genehmigung erteilt wird. Damit könnten drei Partien der Meistergruppe in der 31. Runde am 1. Juli sowie die gesamte 32. Bundesliga-Runde und die darauffolgenden ligainternen Europacup-Playoff-Partien vor Fans ausgetragen werden.

Sollte die kommende Saison im August gestartet werden, was aktuell eher unwahrscheinlich ist, könnten bis zu 1250 Fans in die Stadien dürfen. „Ab 1. September ist in wesentlich größeren Dimensionen zu denken. Das bezieht sich dann auch auf die Amateurklubs“, hält Werner Kogler bei "Talk und Tore" fest.

"Meine große Hoffnung ist, dass es in der freien Luft sich anders verhält als in geschlossenen Räumen - darauf kann man, glaube ich, setzen. Das Ziel muss sein, dass wir diesbezüglich überhaupt keine Beschränkungen mehr haben", bekräftigt der Sportminister abschließend.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie