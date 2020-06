Aufgrund der wirtschaftlichen Folgewirkungen der Corona-Krise müssen die Fußballklubs künftig wohl kleinere Brötchen backen. So auch der SK Sturm Graz, wo Neo-Sportchef Andreas Schicker eifrig an einer Verjüngung des Kaders bastelt und stark auf die eigene Jugend setzt. So konnten die beiden Youngster Dardan Shabanhaxhaj und Vincent Trummer langfristig an den Verein gebunden werden. Zudem hat Einser-Goalie Jörg Siebenhandl ein neues Arbeitspapier in Graz unterschrieben.

Andreas Schicker: „Alle werden wir nicht halten können"

Noch nicht geklärt hingegen ist die Zukunft der Leihspieler Thorsten Röcher und Kiril Despodov. Stand jetzt kehren beide zu ihrem Stammverein FC Ingolstadt bzw. Cagliari Calcio zurück. Wie Sportchef Andreas Schicker in der Sky-Sendung „Talk und Tore“ verriet, befinde man sich mit beiden Vereinen in Gesprächen, doch „alle werden wir nicht halten können, weil auch das Budget der Mannschaft runtergefahren werden musste“, schilderte der 33-Jährige.

Konkret äußerte sich der Neo-Sportchef der Grazer über die Personalie Despodov. Aufgrund seiner Statistik sei er „ein Top-Spieler für Österreich“, so Schicker, der davon überzeugt ist, dass der Bulgare trotz der aktuellen Corona-Krise einen „Riesenmarkt“ habe werde. Die Wahrscheinlichkeit, dass der aktuelle Topscorer des SK Sturm über diese Saison hinaus in der Steiermark kicken wird, ist gering: „Es wird schwierig, dass wir ihn halten können“, hielt Andreas Schicker fest.

Zuletzt hatte der Sportchef des SK Sturm gegenüber der Kleinen Zeitung noch eine Bedingung genannt, bei der man den 23-jährigen Offensivspieler doch halten könnte: „Sollten wir die Saison außergewöhnlich gut beenden, sehe ich eine Chance, Kiril zu halten, sonst nicht.“

Vor dem morgigen Start in die Meistergruppe rangiert der SK Sturm auf dem fünften Tabellenplatz. Dieser würde am Ende der Saison nicht für einen internationalen Startplatz reichen. Zunächst müssten sich die Steirer über das ligainterne Europacup-Playoff für die EL-Qualifikation qualifizieren.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller