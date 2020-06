Transfer-News aus Pasching: Wie der LASK in einer Aussendung bekannt gibt, wechselt Nikolas Polster vom SK Rapid Wien zum aktuellen Tabellenzweiten der Bundesliga. Das 17-jährige Tormann-Talent unterzeichnet in Pasching einen Vertrag bis Sommer 2023. Polster hatte zuletzt beim Jugendturnier in Sindelfingen (GER) starke Leistungen abgeliefert. Mittlerweile hat der Goalie vier Partien für das österreichische U18-Nationalteam bestritten.

„Wir freuen uns, dass wir mit Nikolas einen der talentiertesten Torhüter Österreichs für uns gewinnen konnten. Der LASK hat nun mit Alexander Schlager einen A-Teamspieler im Tor der Kampfmannschaft, mit Tobias Lawal einen U20-Nationalteam-Torhüter unter Vertrag und nun mit Nikolas Polster einen weiteren Team-Keeper dazubekommen. Ich denke, dass wir damit sehr gut aufgestellt sind", sagt LASK-Vizepräsident Jürgen Werner.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media