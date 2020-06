Im Rahmen des Bundesliga-Restart kommt es heute um 18:30 Uhr in der Meistergruppe zum Pack-Derby zwischen Sturm Graz und dem Wolfsberger AC. Vor dem direkten Duell liegen die Grazer drei Punkte hinter dem viertplatzierten WAC. Sturm-Coach Nestor El Maestro betont vor dem Auftaktspiel, dass ein guter Start "immer wichtig" sei.

Emotionale Rückkehr für WAC-Coach Ferdinand Feldhofer

Eine ganz besondere Partie steht für WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer auf dem Programm, hat der 40-Jährige doch mehr als zehn Jahre für den SK Sturm Graz gekickt. "Die Geschichte ist bekannt, dass ich sehr lange dort war, auch einige Erfolge gefeiert habe", so Feldhofer, dessen Hauptwohnsitz "nicht weit weg vom Stadion" sei. Er spüre "eine extreme Freude", dass er mit dem WAC nach Graz kommen dürfe.

Feldhofer betont, dass er mit dem WAC Erfolge feiern und auch in Graz gewinnen wolle. Der WAC-Coach blickt dem Spiel in Graz mit großer Zuversicht entgegen: "Ich bin ganz zuversichtlich, dass, wenn wir unser Spiel durchziehen, als Sieger vom Platz gehen", schildert Feldhofer der APA. Die Bilanz der letzten Spiele gegen Sturm spricht für die Kärntner: Drei der letzten vier Auswärtsspiel in Graz konnten die Wolfsberger gewinnen.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Sturm Graz 2.80 | Unentschieden 3.50 | WAC 2.35

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

Sturm: Siebenhandl - Sakic, Avlonitis, Donkor, Trummer - Jäger, Dominguez - Hierländer, Röcher, Despodov - Balaj

WAC: Kofler - Novak, Rnic, Baumgartner, Schmitz - Jojic, M. Leitgeb, Liendl, Schmid - Weissman, Holzer

Schiedsrichter der Begegnung

Oliver Drachta

Bisherige Saisonduelle

Sturm Graz - WAC 0:4

WAC - Sturm Graz 0:1

Sturm Graz gegen WAC im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Sturm Graz gegen WAC live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 17:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 17:30 Uhr die Konferenz der zwei Mittwochs-Partien zu sehen.

Sturm Graz gegen WAC im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller