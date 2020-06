Das Kracher-Spiel der 23. Bundesliga-Runde steigt am heutigen Mittwoch um 20:30 Uhr, wenn in der Bullen-Arena der FC Red Bull Salzburg auf den SK Rapid Wien trifft. Während der Serienmeister nach dem Punkteabzug des LASK nun auf dem ersten Tabellenplatz liegt, rechnet man sich auch in Wien-Hütteldorf durchaus Chancen auf den ersten Meistertitel seit 2008 aus.

Jesse Marsch: „Dieses Spiel gegen Rapid ist vielleicht das wichtigste in der Meisterrunde"

„Dieses Spiel gegen Rapid ist vielleicht das wichtigste in der Meisterrunde", lässt Jesse Marsch aufhorchen. "Wir brauchen auch in der Meisterschaft einen guten Start und müssen auf alles vorbereitet sein", weiß der Salzburg-Coach. In der aktuellen Saison haben die Bullen bereits drei Partien gegen Rapid absolviert und alle für sich entschieden: "Wir haben dabei gelernt, dass sie sehr stark über den Kampfgeist kommen. Wir müssen also auch diesmal für ein sehr intensives Match bereit sein", stellt der US-Amerikaner klar.

Während die Hütteldorfer noch kein Pflichtspiel nach der Corona-Pause in den Beinen haben, konnten die Bullen am vergangenen Freitag im Cup-Finale gegen Austria Lustenau nicht nur Bekanntschaft mit der Geisterspiel-Atmosphäre machen, sondern bereits den ersten Titel in dieser Saison einfahren. "Ein großes Kompliment an meine Mannschaft, die das im Cup-Finale über 90 Minuten sehr gut gemacht hat. Es war das erste Spiel und gleich die Chance auf einen Titel. Und es ist eine sehr gute Vorbereitung für uns", hält Jesse Marsch fest.

Richtungsweisende Partie für Rapid

Auch bei Rapid spricht man vor dem Kracher gegen die Salzburger Bullen von einem richtungsweisenden Duell. In der Tabelle liegen die Wiener vier Punkte hinter dem aktuellen Tabellenführer. Freilich schielen die Grün-Weißen zumindest mit einem Auge nach ganz oben. Doch Didi Kühbauer weiß: "Wenn wir gegen Salzburg als Verlierer vom Platz gehen, wird die Möglichkeit, dass wir ganz oben stehen, gering sein."

Die bisherigen Aufeinandertreffen in dieser Saison mit den Salzburgern nahmen für Rapid nie ein gutes Ende. Sowohl im Cup als auch im zweiten Ligaduell mussten die Hütteldorfer eine bittere Last-Second-Niederlage einstecken. Didi Kühbauer konstatiert, dass die letzten Duelle gezeigt hätten, dass es sehr eng gewesen sei.

So könnten die Teams spielen

Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Okafor, Junuzovic, Mwepu, Szoboszlai - Hwang, Daka

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Dibon, Hofmann, Ullmann - Schwab, Petrovic/Ljubicic - Murg, Knasmüllner, Arase - Fountas

Schiedsrichter der Begegnung

Rene Eisner

Bisherige Saisonduelle

Red Bull Salzburg - Rapid Wien 3:2

Rapid Wien - Red Bull Salzburg 1:2 n.V. (Cup)

Rapid Wien - Red Bull Salzburg 0:2

Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live ab 20:25 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket. Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

Das Spitzenspiel der 23. Runde wird auch live in ORF 1 übertragen. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media