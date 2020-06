Nächster Paukenschlag am heimischen TV-Markt: Wie der ORF am Dienstag offiziell verkündet, wird die UEFA Europa League ab der Saison 2021/22 in den ORF zurückkehren. So sicherte sich der Öffentlich-Rechtliche für drei Jahre die Rechte an einem Live-Spiel pro Runde in der UEFA Europa League und der neu geschaffenen UEFA Europa Conference League.

Europa League kehrt in den ORF zurück

"Damit ist für diesen Zeitraum gewährleistet, dass die internationalen Leistungen der österreichischen Bundesliga-Klubs in den UEFA-Klub-Bewerben in gewohnter redaktioneller und qualitativer Top-Qualität wieder im heimischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sind", schreibt der ORF auf seiner Homepage.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz meint dazu: „Ich freue mich, dass es gelungen ist, nach der positiven Rechte-Entwicklung rund um die aktuelle Bundesliga-Saison, künftig auch wieder Live-Spiele der österreichischen Europa-League-Teilnehmer im ORF anzubieten. Das ist in einer für den heimischen Profifußball sehr schweren Zeit eine Win-Win-Situation für die Fußballfans, die Vereine und den ORF gleichermaßen. Ich gratuliere TV-Sportchef Hans Peter Trost und Sportrechteexperte Martin Szerencsi für ihre sehr gute Arbeit.“

TV-Sportchef Hans Peter Trost sagt: „Der internationale Vereinsfußball ist zurück im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und das zu verantwortbaren Konditionen. Das ist bei den bekannten Voraussetzungen durchaus eine sportliche Sensation, über die wir uns für unser Publikum freuen.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media