Vor dem heutigen Auftakt-Hit zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien (20:30 Uhr im Ligaportal Live-Ticker) macht ein Hammer-Gerücht um Salzburg-Coach Jesse Marsch die Runde. Wie die Sport Bild berichtet, soll der gebürtige US-Amerikaner als Nachfolge-Kandidat bei einem potentiellen Abgang von Lucien Favre bei Borussia Dortmund gelten.

Offensive Ausrichtung spricht für Jesse Marsch

Zuletzt wurde in Deutschland intensiv über einen möglichen Abgang von Lucien Favre als Trainer von Borussia Dortmund diskutiert, nachdem der gebürtige Schweizer in einem Interview nach der Heimpleite gegen Bayern gemeint hatte, er werde in ein "paar Wochen" über seine Zukunft sprechen.

Jesse Marsch hat sich aufgrund der starken Auftritte seiner Mannschaft, besonders im Europacup, einen Namen gemacht. Für den 46-jährigen Salzburg-Coach würde sprechen, dass er eine offensive Ausrichtung präferiert. Neben ihm soll jedoch auch Niko Kovac ein Thema beim aktuellen Tabellenzweiten der deutschen Bundesliga sein.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media