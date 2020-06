Der Restart der Tipico Bundesliga wird von einer umfassenden wissenschaftlichen Studie begleitet, die von der Paracelsus Universität in Salzburg durchgeführt wird. Die sammelt und analysiert gemeinsam mit Partnern aus Salzburg und den USA Daten von professionellen Fußballspielern in Österreich, "um neue Erkenntnisse zu COVID-19-Risikofaktoren und -Präventionsmaßnahmen im Mannschafts-Spitzensport zu erhalten. Diese könn- ten auch anderen Organisationen und Personen den Weg für die Rückkehr in den Alltag ebnen", heißt es in einer Aussendung der Paracelsus Universität in Salzburg.

Kontrollierte Überwachung von Fußballprofis der österreichischen Fußball-Bundesliga

Unter dem Projekttitel „Risikokontrolle und Prävention von Covid-19 bei professionellen Fußballspielern in Österreich“ wird die Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg gemeinsam dem Red Bull Athlete Performance Center in Thalgau und dem in den USA ansässigen Unternehmen Electronic Caregiver die wissenschaftlichen Grundlagen für die kontrollierte Überwachung von Fußballprofis der österreichischen Fußball-Bundesliga bereitstellen. Teilnehmende Clubs sind der FC Liefering, FC Red Bull Salzburg, FK Austria Wien, SK Rapid Wien und WSG Swarovski Tirol.

Folgende Maßnahmen wurden als Ziele definiert

- Evaluation der Bundesliga-Maßnahmen zur Fortsetzung des Spielbetriebs

- Implementierung von Monitoring-Tools, Geotracking, Heatmapping unter Normalbedingungen und Life Tracking Data während Training und Spiel

- Evaluation der Effekte dieser Maßnahmen in der Prävention von COVID-19

- Erstellen von Risikoprofilen für Spieler der Österreichischen Bundesliga

- Gegebenenfalls eine Übertragung der Erkenntnisse auf die österreichische Bevölkerun

"Die prospektive Kohortenstudie umfasst die regelmäßige Überwachung ausgewählter Gesundheitsparameter bei den Spielern, um infizierte und gefährdete Spieler frühzeitig zu identifizieren. Dazu gehören unter anderem regelmäßige COVID-PCR-Tests und die von Körpertemperatur, Ruhezeiten zwischen Training und Wettkämpfen, Schlafmuster, Herzfrequenzvariabilität und Sauerstoffsättigung. Darüber hinaus liefert die Live-Verfolgung von Spielern während eines Wettbewerbs genaue Informationen über die Gesamtzeit, die Spieler ohne Einhaltung des Sicherheitsabstands von 1,5 Metern verbracht haben. Positionsdaten aller Spieler während des Wettbewerbs werden mittels eines gültigen und genauen optischen Verfolgungsgeräts gesammelt, das Informationen über ihre genaue Position liefert. Im Falle eines positiven PCR-Tests ermöglicht die retrospektive Tracking-Datenanalyse genaue Informationen darüber, wer sich in unmittelbarer Nähe der infizierten Person befand, und über die genaue Expositionszeit", schildert die Universität in dem Schreiben.