Dem TSV Hartberg ist zum Auftakt der Meistergruppe eine große Überraschung gelungen. Die Oststeirer feierten am gestrigen Mittwoch dank eines beherzten Auftritts in Pasching einen 2:1-Auswärtserfolg gegen den LASK. „Wir haben einen Auswärtssieg beim LASK. Das ist eine tolle Geschichte. Die Erleichterung ist riesengroß“, jubelte Markus Schopp nach dem Überraschungserfolg zum Liga-Auftakt.

Valerien Ismael: „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen"

Dabei ging die Partie für den TSV Hartberg alles andere als gut los: Joao Klauss schoss die Linzer Athletiker bereits nach neun Minuten in Führung. Mit Fortdauer des Spiels fanden die Hartberger aber immer besser ins Spiel und kamen durch Rajko Rep zum verdienten Ausgleich. Die Truppe von Markus Schopp agierte beherzt, couragiert und hatte zugegebenermaßen auch das Quäntchen Glück auf ihrer Seite, scheiterte der LASK doch gleich dreimal an Aluminium. Zudem eine Riesenchance für Husein Balic, der aus wenigen Metern das halbleere Tor verfehlte. Letztendlich traf Dario Tadic in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte zum späten 2:1-Sieg der Gäste.

„Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir haben sehr gut begonnen und auch das 1:0 erzielt. Aber statt eines Befreiungsschlags hat sich das Spiel dann geschleppt“, resümierte Valerien Ismael im Sky-Interview. „Es ist eine bittere Niederlage für uns. Wir haben es verpasst, den Sack im richtigen Zeitpunkt zuzumachen“, fügte Valerien Ismael hinzu. Auf die Frage, was dem LASK gegen Hartberg gefehlt habe, antwortete Peter Michorl: „Sehr viel, aber allgemein das Feuer. Hartberg hat den Sieg dann auch verdient“, fand der Spielmacher der Linzer, wie gewohnt, klare und deutliche Worte.

Markus Schopp denkt (noch) nicht an den Europacup

Auch für Hartberg-Trainer Markus Schopp ging der Sieg letztendlich in Ordnung: „Über die ganzen 90 Minuten ist es kein unverdienter Sieg. Ich glaube, dass der LASK zwar mehr Torchancen hatte, aber wir haben uns auch extrem viele Möglichkeiten herausgespielt“, hielt Schopp gegenüber Sky fest. „Wir wollten es bis zum Schluss. Schön, dass man auswärts am Ende noch das Tor macht“, so Schopp weiter.

Mit dem gestrigen Sieg verbesserten sich die Hartberger in der Tabelle auf Rang fünf. Womöglich könnten die Oststeirer auch noch im Kampf um die internationalen Plätze mitmischen. Das ist für Markus Schopp aber noch kein allzu großes Thema: „Es wäre vermessen zu sagen, als TSV Hartberg ist es unser größtes Ziel, international zu spielen. Klar, jeder möchte das, aber im Moment ist es das Wichtigste, aus den Spielen, die noch zur Verfügung stehen, zu wachsen.“

Beim LASK wiederum wird man nach dieser Niederlage den Kopf nicht in den Sand stecken und blickt bereits nach vorne: „Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft auf dem Platz die richtige Antwort zeigen wird", verlautete Valerien Ismael abschließend.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media