Der erste Spieltag in der Tipico Bundesliga nach der Corona-Pause ist geschlagen. Die Atmosphäre ist aufgrund der leeren Stadien zwar gewöhnungsbedürftig, doch die Qualität der Spiele konnte sich in Anbetracht der fast dreimonatigen Pause durchaus sehen lassen. 16 Tore und zwei Überraschungen bekamen die Fans der Bundesliga zum Restart der höchsten Spielklasse zu sehen.

Defensiv-Chaos in Tirol

Die erste Überraschung lieferte am Dienstag der SKN St. Pölten, der auswärts gegen die WSG Tirol einen fulminanten 5:0-Triumph einfahren konnte. Dies jedoch unter kräftiger Mithilfe der Defensive des Aufsteigers, die sich in diesem Spiel haarsträubende Patzer erlaubte. Bereits nach 15 Minuten stand es nach drei kapitalen Eigenfehlern 0:3. WSG-Kicker Thanos Petsos war nach dem Spiel fassungslos: „Dass gleich vier Fehler in einem Spiel passieren, ist schon heftig“, hielt der Deutsch-Grieche im Interview mit Sky fest.

Stefan Köck, der sportliche Leiter der Tiroler, war nach der höchsten Saison-Heimpleite fuchsteufelswild: „Es hat nach Altherrenfußball ausgesehen“, lautete die heftige Analyse. Dass die WSG Tirol auf Chefcoach Thomas Silberberger, der nach einem Motorradunfall operiert worden war, verzichten musste, wollte man nicht als Ausrede heranziehen. Nichtsdestotrotz wird sich die Schocknachricht über den Unfalls des eigenen Trainers wohl negativ auf die Psyche der Mannschaft ausgewirkt haben.

Während man sich auf Seiten der Tiroler geschockt zeigte, durfte sich St. Pöltens Neo-Coach Robert Ibertsberger über einen idealen Einstand freuen und mit seiner Mannschaft auf den dritten Tabellenrang in der Qualifikationsgruppe vorrücken.

Dicke Überraschung in Pasching

Überraschung Nummer zwei folgte einen Tag später, als der TSV Hartberg einen überraschenden 2:1-Auswärtssieg gegen den LASK landete. Die Steirer drehten dank einer beherzten Leistung einen 0:1-Rückstand in ein 2:1 um - Dario Tadic besorgte in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte den späten Siegtreffer für den TSV, der nun nicht mehr auf dem letzten Platz in der Meistergruppe liegt. Es sei „etwas ganz Besonderes“ beim LASK einen Sieg einzufahren, konstatierte Hartberg-Coach Markus Schopp nach dem Triumph in Pasching.

Der LASK hingegen liegt nach dem Punkteabzug durch den Senat 1 der Bundesliga sowie nach dem Fehlstart gegen den TSV Hartberg auf dem dritten Tabellenrang. Trainer Valerien Ismael zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass seine Mannschaft die richtige Antwort auf dem Platz geben wird. Bereits am kommenden Sonntag bekommen es die Linzer mit dem WAC zu tun, der zum Auftakt einen Auswärtssieg gegen Sturm Graz feierte.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media