Der SK Rapid Wien muss sich bereits wenige Tage nach dem Restart der Tipico Bundesliga mit zahlreichen Verletzungen herumschlagen. Neben Christopher Dibon, der sich im Spiel gegen Red Bull Salzburg einen Kreuzbandriss zugezogen hat, mussten am Mittwoch auch Thomas Murg und Mario Sonnleitner wegen einer Verletzung vorzeitig vom Platz.

Am heutigen Freitag gaben die Hütteldorfer im Rahmen einer Pressekonferenz im Allianz-Stadion ein Update zum Gesundheitszustand der beiden gebürtigen Steirer.

Cheftrainer Didi Kühbauer: "Mario Sonnleitner kann am Sonntag nicht spielen. Thomas Murg ist noch mit einem Fragezeichen versehen, wobei es eher schlecht ausschaut. Es gab bereits erste Untersuchungen und die gehen in eine schlechte Richtung", so der gebürtige Burgenländer.

Auf die Frage, ob Mateo Barac fit sei, antwortet der Trainer: "Barac hat diese Woche zu trainieren begonnen. In den nächsten Spielen wird er uns noch nicht helfen."

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie