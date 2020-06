Der Cashpoint SCR Altach lässt am Freitag mit einer durchaus kuriosen Meldung aufhorchen: Die Vorarlberger sind ab sofort das erste Bundesliga-Team, das auf einen Schlaf-Coach im Betreuerstab setzt. Patrick Rinderer, der im vergangenen Sommer zum Betreuerstab des SCR Altach stieß, wird den Altach-Profis nun wertvolle Tipps geben, wie sie besser schlagen und vor allem durchschlafen können.

"Wir haben auch schon erste Erfolge erzielt – einige schlafen jetzt viel besser"

„Es gibt nicht viele Möglichkeiten zu regenerieren. Schlafen ist etwas, was jeder Mensch ganz einfach umsetzen kann, und trotzdem eine unglaubliche Wirkung hat", sagt der erste Schlaf-Coach in der Tipico Bundesliga.

Der gute Schlaf beginne mit der richtigen Raumtemperatur und höre beim Lattenrost auf, erzählt der ausgebildete Sport-Physiotherapeut. „Neben dem Raum-Klima – ideal sind etwa 18 bis 22 Grad Celsius, Dunkelheit im Raum und eine gute Belüftung – spielt auch das sogenannte ‚Bett-Klima‘ eine enorm wichtige Rolle für den Schlaf", hält Rinderer fest.

Sein Wissen, welches er in einem Seminar erworben hat, möchte er nun an die Spieler weitergeben: „Gerade die älteren Spieler sind sehr interessiert an diesem Thema und sehen es als große Chance für sich selber. Wir haben auch schon erste Erfolge erzielt – einige schlafen jetzt viel besser“, lässt der Schlaf-Coach wissen.

Kontrolliert wird der Schlaf beim SCRA über ein spezielles SAP-Programm. Jeden Morgen geben die Spieler an, wie lange sie geschlafen haben und wie gut sie ihren Schlaf wahrgenommen haben. „So lässt sich für uns natürlich auch gut nachvollziehen, wer Probleme hat und vielleicht etwas mehr Hilfe benötigt.“

