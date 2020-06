In der 24. Runde der Tipico Bundesliga kommt es in der Qualifikationsgruppe zum Duell zwischen dem SKN St. Pölten und dem FK Austria Wien. Beide Mannschaften waren am vergangenen Dienstag mit einem vollen Erfolg ins Saisonfinish gestartet. Während St. Pölten im Innsbrucker Tivoli-Stadion einen fulminanten 5:0-Erfolg gegen die WSG Tirol feierte, siegte die Austria gegen die Admira knapp 1:0.

St. Pölten möchte den Schwung vom Kantersieg mitnehmen

Freilich wollen beide Teams den Schwung vom Auftaktsieg mitnehmen. „Nach dem Erfolg in Tirol ist nochmal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, den wir jetzt zu unseren Gunsten nutzen möchten“, betont Robert Ibertsberger, der im Heimspiel gegen die Austria wieder auf den zuletzt verletzten Kwang-Ryong Pak zurückgreifen kann. „Wir haben uns wieder sehr fokussiert auf dieses Spiel vorbereitet. Wichtig wird sein, dass wir in der Defensive erneut kompakt stehen, da die Austria in der Offensive ihre großen Stärken hat“, weiß Ibertsberger.

Ilzer über St. Pölten: "Spielanlage erinnert an LASK"

Die Austria ist aber ohnehin einer der Lieblingsgegner des SKN St. Pölten: In der Tipico Bundesliga holten die Niederösterreicher gegen den FK Austria Wien 16 Punkte und damit mehr als gegen jedes andere Team. Abgesehen von dieser Statistik weiß auch Austria-Trainer Christian Ilzer um die Gefahren des SKN bestens Bescheid: „Man konnte schon im ersten Spiel sehen, dass die Mannschaft Ibertsbergers Ideen auf den Platz gebracht hat. Die ersten beiden Tore sind nach Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte gelungen. Das Team erinnert mich von der Spielanlage an den LASK“ lässt Ilzer aufhorchen.

Der gebürtige Steirer rechnet damit, dass sich St. Pölten eher nach oben orientieren und nicht um den Klassenerhalt fighten wird. „Umso wichtiger ist es für uns, dass wir dort gewinnen: dann können wir von einem perfekten Start in die Qualigruppe sprechen“, betont der Austria-Trainer, der aber noch Verbesserungspotenzial bei seiner Mannschaft sieht: „Gegen St. Pölten müssen wir vor allem im spielerischen Bereich besser werden.“

So könnten die Teams spielen

St. Pölten: Riegler - Klarer, Luan, Muhamedbegovic - Ingolitsch, Ambichl, R. Ljubicic, Luxbacher, Schulz - Pak, Burke

Austria: Pentz - Klein, Palmer-Brown, Madl, Poulsen - Grünwald, Demaku - Pichler, Fitz, Sarkaria - Monschein

Schiedsrichter der Begegnung

Christian-Petru Ciochirca

Bisherige Saisonduelle

Austria - St. Pölten 0:0

St. Pölten - Austria 2:2

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich SKN St. Pölten gegen Austria Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

SKN St. Pölten gegen Austria Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak