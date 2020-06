In der 24. Bundesliga-Runde kommt es am heutigen Sonntag zum Duell zwischen dem Tabellenzweiten WAC und dem Tabellendritten LASK. Im Gegensatz zu den Linzer Athletikern verbuchten die Kärntner mit dem 2:1-Auswärtssieg gegen Sturm Graz einen Start nach Maß. Im direkten Duell in der Lavanttal-Arena wollen sich die Oberösterreicher jedoch den zweiten Platz zurückholen, um den Anschluss an Salzburg nicht komplett zu verlieren.

Valerien Ismael möchte mehr Überzeugung im Abschluss sehen

Dafür wird es aber eine Leistungssteigerung benötigen, wie Valerien Ismael weiß. Man habe die Heimniederlage gegen Hartberg "gut analysiert" und dabei "viele Anhaltspunkte definiert", die man gegen den WAC "unbedingt verbessern" wolle. "Wir möchten mit noch mehr Überzeugung in diese Begegnung reingehen, gerade was den Abschluss betrifft", stellt der LASK-Trainer klar.

Die bisherigen Leistungen des WAC haben auch bei Valerien Ismael Eindruck hinterlassen: "Die Wolfsberger haben sich als wirklich starke Mannschaft oben etabliert. Sie verfügen über eine individuelle Stärke in ihren Reihen", wird der gebürtige Franzose in einer Aussendung des LASK zitiert. Dennoch blickt Ismael der schwierigen Auswärtspartie optimistisch entgegen: "Wir haben schon gezeigt, dass wir dort gut bestehen können, daran wollen wir wieder anknüpfen.“ Wichtig aus Sicht des LASK wird sein, dass Kapitän Gernot Trauner nach seiner abgesessenen Gelbsperre in den Kader zurückkehren wird.

Von der Auftaktniederlage der Linzer will sich Ferdinand Feldhofer nicht irritieren lassen. Diese hat für ihn keine große Bedeutung: "Wir sind uns bewusst, wie stark sie sind", betont der WAC-Coach, der jedoch auch verspricht, dass man die Hausaufgaben machen und dem LASK nichts schenken werde.

So könnten die Teams spielen

WAC: Kofler - Novak, D. Baumgartner, Rnic, Schmitz - Jojic, M. Leitgeb, Liendl, Schmid - Weissman, Dieng

LASK: Schlager - Ramsebner, Trauner, Wiesinger - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Frieser, Klauss, Tetteh

Schiedsrichter der Begegnung

Alexander Harkam

Bisherige Saisonduelle

WAC - LASK 1:3

LASK - WAC 0:1

WAC gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WAC gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz zu sehen.

Außerdem ist die Partie zwischen WAC und LASK im Free-TV auf ORF 1 zu sehen. Die Übertragung startet um 16:45 Uhr.

WAC gegen LASK im Live-Stream

Der Pay-TV-Sender Sky bietet auch einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger