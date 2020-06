Kann der TSV Hartberg nach dem Coup zum Liga-Restart gegen den LASK auch dem FC Red Bull Salzburg ein Bein stellen? Diese Frage wird am heutigen Nachmittag in der Hartberger Profertil-Arena beantwortet werden. Die Salzburger gehen freilich als großer Favorit in diese Partie, wenngleich Jesse Marsch weiß, dass die Oststeirer mit einer großen Portion Selbstvertrauen und Mut ins Heimspiel gehen werden.

Jesse Marsch erwartet einen Gegner, der den Bullen "alles abverlangen wird"

„Wir haben uns das Video vom Hartberg-Sieg beim LASK genau angesehen und registriert, dass sie mutig und aggressiv gespielt haben. Mit diesem Erfolg steigt auch ihr Selbstvertrauen, und wir erwarten am Sonntag einen Gegner, der uns alles abverlangen wird", betont der Salzburg-Coach. Zwar sieht der US-Amerikaner seine Mannschaft noch nicht in Topform, mit den bisherigen Leistungen nach der Corona-Pause zeigt sich der 46-Jährige aber zufrieden: „Wir haben viel Persönlichkeit gezeigt und gewöhnen uns mit jedem weiteren Spiel besser an diesen intensiven Rhythmus.“

Auch Rechtsverteidiger Albert Vallci, dem aufgrund des Ausfalls von Rasmus Kristensen nun eine bedeutende Rolle zukommt, weiß um die Stärken des TSV Hartberg Bescheid: „Hartberg ist ein unangenehmer Gegner, der vor allem daheim sehr aggressiv und giftig spielt. Darauf müssen wir gefasst sein. Und dass sie gut drauf sind, haben sie mit dem Sieg beim LASK eindrucksvoll gezeigt", so der gebürtige Steirer.

Die Hartberger wiederum schielen nach dem Überraschungssieg zum Auftakt auf die nächste Sensation, wenngleich Markus Schopp bewusst ist, wie konträr die Voraussetzungen - vor allem aus finanzieller Sicht - sind. Red Bull Salzburg sei von der Qualität "eine ganz eigene Liga", so Schopp. „Wir sind die Mannschaft, die in dieser Runde nur überraschen kann. Wir werden ihnen alles abverlangen", versichert der Hartberg-Trainer.

So könnten die Teams spielen

Hartberg: Swete - Lienhart, Huber, Luckeneder, Klem - Kainz, Nimaga - Ried, Rep, Dante - Tadic

Salzburg: Stankovic - Vallci/Farkas, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu, Junuzovic, Ashimeru, Szoboszlai - Daka, Hwang

Schiedsrichter der Begegnung

Julian Weinberger

Bisherige Saisonduelle

TSV Hartberg - Red Bull Salzburg 2:2

Red Bull Salzburg - TSV Hartberg 7:2

TSV Hartberg gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich TSV Hartberg gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz zu sehen.

TSV Hartberg gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media