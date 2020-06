Personell schwer angeschlagen nimmt der SK Rapid Wien den heutigen Liga-Kracher gegen den SK Sturm Graz in Angriff, fallen doch mit Christopher Dibon, Mario Sonnleitner und Mateo Barac gleich drei Innenverteidiger aus. Auch Offensivmann Thomas Murg muss für das heutige Geisterspiel in Wien-Hütteldorf passen.

Schwab: "Müssen Sturm auf Distanz halten"

Unmittelbar nach der Niederlage gegen Salzburg wirkte Rapid-Coach Didi Kühbauer aufgrund Verletzungen von Dibon, Sonnleitner und Murg angeknocked. Dennoch vertraut der gebürtige Burgenländer seinem vorhandenen Personal: "Das ist eine sehr gute Truppe, ich glaube an die Spieler, die wir haben."

Die Ausgangslage vor dem Traditionsduell gegen Sturm Graz sieht wie folgt aus: Rapid geht als Tabellenvierter mit 20 Punkten ins finale Spiel der 24. Runde. Sturm liegt mit 16 Punkten auf dem letzten Platz in der Meistergruppe. "Wir müssen Sturm auf Distanz halten", weiß Rapid-Kapitän Stefan Schwab.

Doch auch die Grazer werden nach der Auftaktniederlage gegen den WAC um Wiedergutmachung bemüht sein. Nestor El Maestro gab vor der Abfahrt nach Wien die Marschrichtung vor: "Wir fahren dorthin, um zu gewinnen", so der Sturm-Trainer, der in der Innenverteidigung ebenfalls eine Umstellung vornehmen muss, da Anastasios Avlonitis aufgrund einer Sperre fehlen wird.

So könnten die Teams spielen

Rapid: Strebinger - Auer, Ljubicic, Hofmann, Ullmann - Schwab, Petrovic - Schick, Knasmüllner, Arase - Fountas

Sturm: Siebenhandl - Sakic, Donkor, Spendlhofer, Trummer - Dominguez, Ljubic - Hierländer, Kiteishvili, Röcher - Balaj

Schiedsrichter der Begegnung

Sebastian Gishamer

Bisherige Saisonduelle

Rapid Wien - Sturm Graz 1:1

Sturm Graz - Rapid Wien 0:1

